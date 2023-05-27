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Ребров: Дуже радий зіграти у фіналі Кубка ліги ОАЕ вдруге поспіль

Аль-Айн вийшов до фіналу Кубка ліги ОАЕ
Сьогодні 10:48 304 0
Ребров: Дуже радий зіграти у фіналі Кубка ліги ОАЕ вдруге поспіль
#Аль-Айн, #Кубка ліги ОАЕ

Джерело - офіційний сайт Аль-Айна.

Гравці Аль-Айна налаштовані на перемогу в фіналі Кубка ліги ОАЕ.

Про це заявив головний тренер команди Сергій Ребров.

"Дуже радий зіграти у фіналі Кубка ліги вдруге поспіль. Можу вас запевнити, що підготовка Аль-Айна йде за планом. Всі гравці наполегливо працюють, щоб досягти поставлених цілей і знову здобути титул. У футболі ти перемагаєш та програєш. Не боюся жодної команди та взагалі не боюся програти жодний матч. Справді, у футбольних іграх завжди є тиск. Мій обов’язок - правильно проаналізувати стиль гри суперника. У нас був цілий тиждень, щоб підготуватися до цього останнього кубкового матчу.

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Сподіваємося, будемо у формі та готові боротися за перемогу в фінальному матчі. Настрій у команди гарний. Гравці налаштовані на перемогу у фінальному кубковому матчі та здобуття титулу для фанів. Тому буду дотримуватися збалансованого стилю гри для досягнення бажаних цілей", - сказав Ребров.

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