Ребров: Дуже радий зіграти у фіналі Кубка ліги ОАЕ вдруге поспіль

Гравці Аль-Айна налаштовані на перемогу в фіналі Кубка ліги ОАЕ.

Про це заявив головний тренер команди Сергій Ребров.

"Дуже радий зіграти у фіналі Кубка ліги вдруге поспіль. Можу вас запевнити, що підготовка Аль-Айна йде за планом. Всі гравці наполегливо працюють, щоб досягти поставлених цілей і знову здобути титул. У футболі ти перемагаєш та програєш. Не боюся жодної команди та взагалі не боюся програти жодний матч. Справді, у футбольних іграх завжди є тиск. Мій обов’язок - правильно проаналізувати стиль гри суперника. У нас був цілий тиждень, щоб підготуватися до цього останнього кубкового матчу.