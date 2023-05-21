Аль-Айн Реброва вийшов у фінал Кубка ліги ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
Аль-Айн Сергія Реброва у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка ліги ОАЕ поступився Аль-Насру.
Гра завершилася з рахунком 1:0.
У першому поєдинку Аль-Айн обіграв суперників із рахунком 4:1. За підсумками двох зустрічей підопічні українського фахівця Сергія Реброва вийшли у фінал змагань.
Український вінгер гостей Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі команди та провів на полі 82 хвилини, після чого був замінений.
У фіналі Кубка ліги ОАЕ Аль-Айн зіграє з переможцем протистояння Аль-Джазіра - Аль-Шарджа.
Аль-Наср – Аль-Айн 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 59 Таарабт
Раніше повідомлялося, що Ребров підписав контракт зі збірною України.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!