Аль-Айн Реброва вийшов у фінал Кубка ліги ОАЕ

Андрій Ярмоленко відіграв 82 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн Сергія Реброва у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка ліги ОАЕ поступився Аль-Насру.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У першому поєдинку Аль-Айн обіграв суперників із рахунком 4:1. За підсумками двох зустрічей підопічні українського фахівця Сергія Реброва вийшли у фінал змагань.

Український вінгер гостей Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі команди та провів на полі 82 хвилини, після чого був замінений.

У фіналі Кубка ліги ОАЕ Аль-Айн зіграє з переможцем протистояння Аль-Джазіра - Аль-Шарджа.

Кубок Ліги ОАЕ

1/2 фіналу, Матч-відповідь

21 травня

Аль-Наср – Аль-Айн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 59 Таарабт

Раніше повідомлялося, що Ребров підписав контракт зі збірною України.

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