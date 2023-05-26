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Маркевич: Поки ніяких перемовин з Карпатами не веду

Маркевич розповів про можливу роботу в Карпатах
Сьогодні 11:02 258 0
Маркевич: Поки ніяких перемовин з Карпатами не веду
#Карпати, #Мирон Маркевич, #Остап Маркевич

Джерело - Tribuna.com.

Український тренер Мирон Маркевич та його син Остап не будуть очолювати Карпати найближчим часом.

Про це Маркевич-старший розповів порталу Tribuna.com.

"Поки ніяких перемовин я не веду, це все фейки. Ні, поки ні. Клуб поки не виходив з нами на контакт. Не знаю, треба думати. Коли буде якась конкретика. Тим більше я зараз далеко, за кордоном", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Маркевич назвав умову, за якої Шовковський має очолити Динамо.

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