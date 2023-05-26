Маркевич: Поки ніяких перемовин з Карпатами не веду

Український тренер Мирон Маркевич та його син Остап не будуть очолювати Карпати найближчим часом.

Про це Маркевич-старший розповів порталу Tribuna.com.

"Поки ніяких перемовин я не веду, це все фейки. Ні, поки ні. Клуб поки не виходив з нами на контакт. Не знаю, треба думати. Коли буде якась конкретика. Тим більше я зараз далеко, за кордоном", - сказав Маркевич.