Маркевич: Поки ніяких перемовин з Карпатами не веду

Джерело - Tribuna.com.
Український тренер Мирон Маркевич та його син Остап не будуть очолювати Карпати найближчим часом.
Про це Маркевич-старший розповів порталу Tribuna.com.
"Поки ніяких перемовин я не веду, це все фейки. Ні, поки ні. Клуб поки не виходив з нами на контакт. Не знаю, треба думати. Коли буде якась конкретика. Тим більше я зараз далеко, за кордоном", - сказав Маркевич.
Нагадаємо, Маркевич назвав умову, за якої Шовковський має очолити Динамо.
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