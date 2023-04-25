Маркевич назвав умову, за якої Шовковський має очолити Динамо

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич не дивився матч Динамо - Шахтар, а віддав перевагу матчу Першої ліги Карпати - ЛНЗ.

Про це заявив сам фахівець.

"Я не бачив Класичне, я дивився Карпати - ЛНЗ, які грали у цей час. Призначили та й призначили, час покаже. Все буде залежати від результату. Якщо у Шовковського все піде нормально, то хай працює собі далі. Чому б і не дати йому шанс.

Чи може воротар бути хорошим головним тренером? Ну а чому ні? Наприклад, воротар Лемешко став хорошим тренером. Побачимо, Шовковському потрібен час. Я вважаю, що якщо він дасть результат, то повинен залишитись головним тренером Динамо.

Олександр працював з багатьма тренерами, починаючи з Лобановського. Він взяв щось від них і, напевно, має своє. Якщо Шовковський використає свій шанс, значить, він впорався.

Шовковський у збірній України? Нічого поганого він там точно не зробив. Навпаки, при Шевченку збірна була на достойному рівні, при Петракову також було кілька непоганих ігор. Шовковському потрібно дати час. Він корінний динамівець, то нехай працює", - сказав Маркевич.