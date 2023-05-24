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Надаль не зіграє на Вімблдоні

Надаль травмувався в січні на Australian Open, він не виступає з того часу.
Сьогодні 18:30 145 0
Надаль не зіграє на Вімблдоні
#Рафаель Надаль

Джерело - EntryLists.

22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль не зіграє на Вімблдоні-2023.

Іспанець не зіграє через травму стегна, яку отримав під час матчу з американським тенісистом Маккензі Макдональдом у другому колі Australian Open. 

Надаль двічі вигравав Вімблдон (2008, 2010), цьогорічний турнір пройде з 3 до 16 липня. 

Раніше повідомлялося, що Надаль розглядає можливість завершити кар’єру після сезону-2024.

Нагадаємо, Надаль вперше з 2005 року випав із топ-10 світового рейтингу.

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