Джерело - EntryLists.
22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль не зіграє на Вімблдоні-2023.
Іспанець не зіграє через травму стегна, яку отримав під час матчу з американським тенісистом Маккензі Макдональдом у другому колі Australian Open.
Надаль двічі вигравав Вімблдон (2008, 2010), цьогорічний турнір пройде з 3 до 16 липня.
Раніше повідомлялося, що Надаль розглядає можливість завершити кар’єру після сезону-2024.
Нагадаємо, Надаль вперше з 2005 року випав із топ-10 світового рейтингу.