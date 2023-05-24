Надаль травмувався в січні на Australian Open, він не виступає з того часу.

Джерело - EntryLists.

22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль не зіграє на Вімблдоні-2023.

Іспанець не зіграє через травму стегна, яку отримав під час матчу з американським тенісистом Маккензі Макдональдом у другому колі Australian Open.

Надаль двічі вигравав Вімблдон (2008, 2010), цьогорічний турнір пройде з 3 до 16 липня.

Раніше повідомлялося, що Надаль розглядає можливість завершити кар’єру після сезону-2024.

Нагадаємо, Надаль вперше з 2005 року випав із топ-10 світового рейтингу.