Надаль може закінчити професійну кар'єру за підсумками сезону-2024

Джерело - Tennis.
Колишня перша ракетка світу Рафаель Надаль з Іспанії має намір закінчити професійну кар'єру за підсумками сезону-2024.
Про це він розповів напередодні Ролан Гаррос.
"Я не знаю, коли зможу повернутись на корт. Можливо, я зроблю перерву на півтора місяця, можливо - на два, можливо - на чотири. Я перевірятиму відчуття й намагатимусь зробити те, що піде на користь моєму організму і принесе мені щастя. Моя мета та бажання - зупинитися, щоб насолодитися наступним сезоном, який, напевно, стане для мене останнім у професійному турі. Я не можу на 100 відсотків гарантувати, що так все вийде. Але задум такий.
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Я хочу попрощатися з усіма турнірами, які були важливими для мене та для моєї кар'єри. Я хочу боротися та насолоджуватися цим моментом. Зараз це неможливо. Але я вважаю, що якщо зараз я зроблю перерву, то наступного року матиму таку можливість", - сказав Надаль.
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