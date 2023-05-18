Надаль може закінчити професійну кар'єру за підсумками сезону-2024

Колишня перша ракетка світу Рафаель Надаль з Іспанії має намір закінчити професійну кар'єру за підсумками сезону-2024.

Про це він розповів напередодні Ролан Гаррос.

"Я не знаю, коли зможу повернутись на корт. Можливо, я зроблю перерву на півтора місяця, можливо - на два, можливо - на чотири. Я перевірятиму відчуття й намагатимусь зробити те, що піде на користь моєму організму і принесе мені щастя. Моя мета та бажання - зупинитися, щоб насолодитися наступним сезоном, який, напевно, стане для мене останнім у професійному турі. Я не можу на 100 відсотків гарантувати, що так все вийде. Але задум такий.