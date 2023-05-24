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Верес зіграв внічию з Олександрією у 28 турі УПЛ

Матч завершився внічию
Сьогодні 16:56 155 0
Верес зіграв внічию з Олександрією у 28 турі УПЛ
#Верес, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру УПЛ рівненський Верес вдома зіграв внічию з Олександрією.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 24 травня

Верес - Олександрія 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 10 Ковалець, 0:2 - 17 Михайленко, 1:2 - 26 Кльоц, 2:2 - 56 Вовченко

Верес: Когут - Балан, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Гагун, Кучеров, Кльоц, Блізніченко (Дахновський, 81), Лебеденко (С.Шарай, 46), Г.Пасіч (В.Шарай, 73), Гайдучик (М.Шестаков, 73).

Олександрія: Шевченко - Бабогло, Ковалець, Кулаков (Кожушко, 46), Мірошніченко (Кобзар, 84), Сігеєв, Копина, Рибалка (Шулянський, 84), Бондаренко (Логінов, 45+1), Михайленко, Мустафаєв (Скорко, 57).

Попередження: Балан (83).

Раніше Динамо впевнено переграло Колос, а Дніпро-1 сенсаційно поступився Ворсклі.

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