Верес зіграв внічию з Олександрією у 28 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28-го туру УПЛ рівненський Верес вдома зіграв внічию з Олександрією.
Матч завершився з рахунком 2:2.
Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 24 травня
Верес - Олександрія 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 10 Ковалець, 0:2 - 17 Михайленко, 1:2 - 26 Кльоц, 2:2 - 56 Вовченко
Верес: Когут - Балан, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Гагун, Кучеров, Кльоц, Блізніченко (Дахновський, 81), Лебеденко (С.Шарай, 46), Г.Пасіч (В.Шарай, 73), Гайдучик (М.Шестаков, 73).
Олександрія: Шевченко - Бабогло, Ковалець, Кулаков (Кожушко, 46), Мірошніченко (Кобзар, 84), Сігеєв, Копина, Рибалка (Шулянський, 84), Бондаренко (Логінов, 45+1), Михайленко, Мустафаєв (Скорко, 57).
Попередження: Балан (83).
Раніше Динамо впевнено переграло Колос, а Дніпро-1 сенсаційно поступився Ворсклі.
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