Федерація футболу Іспанії звільнила 6 арбітрів ВАР

Одним з них є Іглесіас Вільянуева, який працював на матчі чемпіонату між Реалом та Валенсією

Джерело - Marca.

Федерація футболу Іспанії прийняла рішення звільнити 6-х арбітрів ВАР.

Про це повідомляє журналіст Хосе Фелікс Діас.

Одним з них є Іглесіас Вільянуева, який працював на матчі чемпіонату між Реалом та Валенсією (0:1), під час якого стався расистський скандал за участі Вінісіуса Жуніора та вболівальників "кажанів".

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У федерації не розуміють, чому, коли було вилучено Вінісіуса за відмашку по обличчю Уго Дуро, Вільянуева вирізав епізод тільки з діями бразильця, проігнорувавши вчинок Дуро, який до цього схопив вінгера Реала за шию та почав волокти назад.

У підсумку головний арбітр під час матчу побачив тільки епізод з відмашкою Вінісіуса.

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