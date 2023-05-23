Федерація футболу Іспанії звільнила 6 арбітрів ВАР

Джерело - Marca.
Федерація футболу Іспанії прийняла рішення звільнити 6-х арбітрів ВАР.
Про це повідомляє журналіст Хосе Фелікс Діас.
Одним з них є Іглесіас Вільянуева, який працював на матчі чемпіонату між Реалом та Валенсією (0:1), під час якого стався расистський скандал за участі Вінісіуса Жуніора та вболівальників "кажанів".
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У федерації не розуміють, чому, коли було вилучено Вінісіуса за відмашку по обличчю Уго Дуро, Вільянуева вирізав епізод тільки з діями бразильця, проігнорувавши вчинок Дуро, який до цього схопив вінгера Реала за шию та почав волокти назад.
У підсумку головний арбітр під час матчу побачив тільки епізод з відмашкою Вінісіуса.
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