Манчестер Сіті зробив запит до ПСЖ щодо підписання Верратті

ПСЖ готовий відпустити італійця

Джерело - Le Parisien.

Манчестер Сіті звернувся до ПСЖ з проханням надати інформацію щодо можливого трансферу півзахисника Марко Верратті.

Про це повідомляє Le Parisien.

Керівництво клубу, зокрема футбольний радник Луїш Кампуш, готове відпустити 30-річного італійського хавбека.

Верратті вважає критику вболівальників щодо особистих та командних виступів невиправданою, але досі схиляється до продовження кар’єри в Парижі. Його контракт чинний до 2026 року.

Сам Верратті хотів би перейти в Реал - у нього зіпсувалися стосунки з ПСЖ. Також є варіанти з Аль-Насром, Ювентусом та Інтером.

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