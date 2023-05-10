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Верратті може продовжити кар'єру в Ювентусі

Сьогодні 21:37 157 0
Верратті може продовжити кар'єру в Ювентусі
Фото: Getty Images
#Вератті, #ПСЖ, #Ювентус

Джерело - Calciomercato.com.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може покинути команду у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Даніелє Лонго.

30-річний півзахисник розчарований критикою ультрас клубу. Він готовий на перехід попри те, що у нього є свій бізнес у Парижі.

Сам Верратті не проти підписати контракт з Ювентусом, однак у такому випадку мусить піти на пониження зарплати. Інший претендент - Інтер Маямі з МЛС.

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