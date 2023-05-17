Зірка ПСЖ хоче перейти у Реал

Марко Верратті влітку може змінити клуб

Попри продовження контракту з ПСЖ до 2026 року, Марко Верратті відкритий до відходу з клубу в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє RMC Sport.

На рішення гравця могла повпливати активних фанатів ПСЖ, які на одній з нещодавніх акцій виступали проти Ліонеля Мессі, Неймара та самого Верратті.

"Марко більше не може бути щасливим у "ПСЖ". Образи від уболівальників стали великим ударом для нього", - розповіла людина з близького оточення гравця.

Одним із головних факторів, які можуть вплинути на майбутнє Верратті в ПСЖ є персона нового головного тренера. Якщо наступник Крістофа Галтьє буде розраховувати на італійця, то гравець може залишитися в клубі.

На випадок відходу пріоритетними варіантами продовження кар’єри Верратті є Інтер та Ювентус. Також Марко хотів би виступати за Реал, але самі "вершкові" не зацікавлені в такому трансфері, адже зосереджені на підписанні Джуда Беллінґема.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не перешкоджатиме відходу Верратті.

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