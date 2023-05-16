Прокуратура розслідує обмін воротарями між Барселоною та Валенсією

Джерело - Mundo Deportivo.

Прокуратура з економічних злочинів розпочала досудове розслідування щодо обміну голкіперами, який влітку 2019 року здійснили Валенсія та Барселона.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Тоді Яспер Сілессен перейшов у Валенсію, а Нето - в Барселону.

Позов до суду склав колишній віцепрезидент Валенсії Мігель Зоріо, який звинувачує обидва клуби в тому, що метою цього обміну було отримання неправомірної економічної вигоди.

Також у своїй заяві Зоріо вказав на можливі корпоративні злочини, нечесне управління клубом та корупцію з боку власника Валенсії Пітера Ліма. У період, коли стався обмін, Барселоною керував Жозеп Бартомеу.

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