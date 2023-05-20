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﻿Зоря - Інгулець 2:0: огляд матчу

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﻿Зоря - Інгулець 2:0: огляд матчу
#Зоря, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула перемогу над Інгульцем у межах 27-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 20 травня

Зоря - Інгулець 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 21 Бражко (пен), 2:0 - 81 Русин

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурніцин 88), Бражко, Мишньов (Полегенько 88), Булеца (Дришлюк 69), Антюх, Русин (Погорілий 88), Герреро (Хахльов 74)

Інгулець: Білик, Нагієв, Ковальов (Поспєлов 46), Павлов (Коробенко 78), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Головкін, 67), Клименко (Козиренко 46), Запорожець, Козак, Сітало (Марусич 58)

Попередження: Клименко 33, Запорожець 58, Мишньов 86, Бутко 89, Козиренко 89

Раніше Минай мінімально переграв Чорноморець.

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