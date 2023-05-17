Арсенал готує рекордний трансфер в історії клубу

Арсенал готує рекорду для клубу пропозицію на 92 млн фунтів за півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

Про це повідомляє Метт Лав.

Попри інтерес з боку Манчестер Юнайтед, "каноніри" впевнені, що зможуть домовитися з "молотобійцями" та підписати гравця збірної Англії вже цього літа.

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Нагадаємо, наразі найдорожчим придбанням лондонців є Ніколя Пепе, який перейшов з Лілля за 72 млн фунтів у 2019 році. Зараз гравець на правах оренди виступає за Ніццу.

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