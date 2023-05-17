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Арсенал виділить понад 90 млн фунтів на трансфер Райса

Арсенал готує рекордний трансфер в історії клубу
Сьогодні 20:26 466 0
Арсенал виділить понад 90 млн фунтів на трансфер Райса
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Райс, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал готує рекорду для клубу пропозицію на 92 млн фунтів за півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

Про це повідомляє Метт Лав.

Попри інтерес з боку Манчестер Юнайтед, "каноніри" впевнені, що зможуть домовитися з "молотобійцями" та підписати гравця збірної Англії вже цього літа.

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Нагадаємо, наразі найдорожчим придбанням лондонців є Ніколя Пепе, який перейшов з Лілля за 72 млн фунтів у 2019 році. Зараз гравець на правах оренди виступає за Ніццу.

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