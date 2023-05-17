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Прямі трансляції

Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра завершилась із рахунком 1:1.
Сьогодні 10:46 1104 0
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, плей-оф
1/2 фіналу
17 травня 2023 року, 22:00

Манчестер Сіті (Англія) - Реал Мадрид (Іспанія)
Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)
Головний арбітр - Шимон Марциняк (Польща)

17 травня мадридський Реал нашого Андрія Луніна зіграє в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться на стадіоні Етіхад у Манчестері та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Манчестер Сіті

Команда Хосепа Ґвардіоли мчить до чергового тріумфу в АПЛ, зрівнявшись з Арсеналом за кількістю проведених матчів, але водночас відірвавшись від нього вже на 4 очки за втраченими балами. Цікаво, що "містяни" - єдина команда зі всіх цьогорічних півфіналістів ЛЧ, якій перед матчем-відповіддю доведеться зіграти поєдинок національного чемпіонату (проти Евертона) аж у неділю. Решта 3 клубів провели свої матчі в суботу, відтак у середу може позначитись перевага суперника у свіжості.

Є й інші недобрі новини для Сіті: досі невідомо, чи команді допоможе центральний захисник Натан Аке. Нідерландець лише нещодавно оговтався від травми, проте в матчі з Лідсом був змушений достроково покинути поле (пошкодження підколінного сухожилля).

Реал Мадрид

Підопічні Карло Анчелотті щойно вдвадцяте стали володарями Кубка Іспанії, здолавши Осасуну з рахунком 2:1. А в чемпіонаті Реал уже втратив практичні шанси на титул, тож увага й сили королівського клубу будуть цілковито спрямовані на матч-відповідь проти Ман Сіті, про що яскраво засвідчив експериментальний склад Мадрида в останньому турі Ла Ліги у грі з Хетафе (1:0).

У середу "вершковим" зможе допомогти центральний захисник Едер Мілітао, який пропускав перший матч через перебір жовтих карток, та лівий захисник Ферлан Менді, який відновився від травми. Втім, важко передбачити, чи вийде француз у старті в Манчестері, позаяк у нього обмаль ігрової практики.

Історія зустрічей

Реал та Ман Сіті провели між собою 9 офіційних матчів, усі - в Лізі чемпіонів. Баланс перемог рівний - 3:3. Дане протистояння вже можна називати класикою півфіналу ЛЧ, адже цьогорічна двоматчева зустріч суперників є вже третьою на такій стадії за останні 7 років. Попередні дві вигравав іспанський клуб (2015/16 та 2021/22).

Трансляція матчу

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia TV та MEGOGO.

Пряма мова

Хосеп Ґвардіола (головний тренер Ман Сіті): "Якби ми зіграли так само, як і в минулому сезоні – здобули перемогу з рахунком 4:3 – я б підписався на це тут і зараз. Але я не думаю, що станеться повторення тієї зустрічі.

Ліга чемпіонів складається зі шматочків, які ніхто не в змозі контролювати. Подивимося, що трапиться. Ми складемо план і постараємося його забезпечити... Моя спадщина вже є винятковою. Ми не дурні й розуміємо, який важливий цей матч. Можливо, найважливіший за весь мій час тут".

Карло Анчелотті (головний тренер Реала): "Гра з Вальверде праворуч допомогла нам виграти Лігу чемпіонів у минулому сезоні. Але гра з цими трьома форвардами в цьому сезоні вивела нас у півфінал. Я вже знаю стартовий склад, який зіграє завтра.

Гвардіола сказав, що відкрита гра підійде Ман Сіті? У перехідних фазах ми дійсно сильні й дуже небезпечні. Перший матч не був грою перехідних фаз, і я не думаю, що завтрашня гра вийде такою.

Я знаю, що буду нервувати, думаючи про Голанда й де Брюйне. Але нам потрібно забути про це і мислити позитивно. Не можна оцінювати одного гравця – оцінювати потрібно команду цілком. Якщо ви спробуєте зупинити Голанда, важливо пам'ятати про де Брюйне, Гюндогана, Родрі, Мареза, Бернарду... Ми повинні дуже добре зіграти в обороні. Завтрашня гра не відрізнятиметься від першої зустрічі в Мадриді. Я хочу, щоб моя команда "читала" окремі епізоди матчу.

Серія пенальті? Вона може трапитись, але підготуватися до неї неможливо. Серію пенальті важко тренувати: на тренуваннях немає необхідної атмосфери та тиску. Ми не думаємо про це. Ми хочемо вирішити всі питання раніше".

Орієнтовні склади

Ман Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунс, Діаш, Аканджі, Ґюндоґан, Родрі, де Брюйне, Сілва, Голанд, Ґріліш

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рюдіґер, Мілітао, Менді, Вальверде, Кроос, Камавінґа, Родріґо, Бензема, Вінісіус

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають англійську команду: перемога Сіті - 1.62, нічия - 4.60, перемога Реала - 5.00.

Прогноз Чемпіона

Перемога Манчестер Сіті - 3:2.

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