Хакімі мріє повернутися у Реал

Захисник хоче покинути ПСЖ

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі у літнє трансферне вікно може покинути команду.

Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, епізод з обвинуваченням у зґвалтуванні, а також невдала гра після ЧС-2022 викликали незадоволення та роздратування серед деяких працівників клубу. У випадку, якщо влітку за Хакімі запропонують хороші гроші, ПСЖ готовий продати захисника.

Сам Хакімі хотів би повернутися у Реал, вихованцем якого є та з якого у 2020 році перейшов в Інтер.

Однак Хакімі зберігає довіру та підтримку з боку парижан. Марокканець також залишається улюбленцем президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелайфі, який не хоче відпускати гравця.

У нинішньому сезоні на рахунку Хакімі 4 голи та 5 асистів у 37 матчах.

Раніше повідомлялося, що дружина Хакімі не змогла отримати половину майна при розлученні.