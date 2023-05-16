Владислав Ванат отримав покарання за свої слова на адресу кращої половини людства.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував нападника Динамо Владислава Ваната на 3 матчі за коментар на адресу Катерини Монзуль.

Про це повідомляє УАФ.

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Ще на дві гри нападника покарано умовно. Також Динамо має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 тис грн. Рішення може бути оскаржене до Апеляційного комітету УАФ.

Нагадаємо, Динамо у матчі 16-го туру УПЛ на своєму полі сенсаційно поступились Інгульцю з рахунком 0:2, а Ванат після гри заявив, що "не бачив у жодному топчемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри". Арбітринею того поєдинку була Катерина Монзуль.

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