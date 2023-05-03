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Ванат — найкращий гравець Динамо у квітні

Визначився найкращий гравець Динамо у квітні
Сьогодні 19:43 291 0
Ванат — найкращий гравець Динамо у квітні
#Динамо Київ, #Владислав Ванат

Джерело - fcdynamo.com.

Нападника  Динамо Владислава Ваната визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками квітня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого місяця кияни провели п'ять матчів в УПЛ, у яких здобули три перемоги та двічі зіграли внічию.

У голосуванні, в якому взяли участь 3,5 тисячі осіб, було виставлено п'ятьох футболістів. Ванат набрав 62% голосів, випередивши Андрієвського (12%), Беніто (11), Царенка (8) та Сидорчука (7).

У минулих п'яти матчах Ванат забив чотири м'ячі. Всього на його рахунку 10 забитих м'ячів та два асисти у 32 іграх.

Раніше Динамо у більшості здолало Металіст.

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