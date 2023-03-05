Нападник київського Динамо Владислав Ванат залишився незадоволеним роботою суддів під час вчорашнього матчу проти Інгульця (0:2).

Про це заявив сам гравець киян.

"У вас був один дуже хороший момент. Після нього виникли суперечки, чи доторкнувся до м’яча голкіпер. На вашу думку, що там було? Воротар Інгульця у тому моменті врятував свою команду, тож це мав бути кутовий. Я підняв трішки м’яч і він його зачепив. Загалом, я не бачив у жодному топчемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме у матчах Динамо.

Чи була гра рукою при другому голі Інгульця? Тут я не бачив, бо був далеко”, - сказав Ванат.