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Ванат: Я не бачив у жодному топчемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри

Сьогодні 13:56 324 0
Про, як мінімум, Стефані Фраппар Владислав забув
Ванат: Я не бачив у жодному топчемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри
#Динамо Київ, #Інгулець, #Владислав Ванат

Джерело - fcdynamo.com.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат залишився незадоволеним роботою суддів під час вчорашнього матчу проти Інгульця (0:2).

Про це заявив сам гравець киян.

"У вас був один дуже хороший момент. Після нього виникли суперечки, чи доторкнувся до м’яча голкіпер. На вашу думку, що там було? Воротар Інгульця у тому моменті врятував свою команду, тож це мав бути кутовий. Я підняв трішки м’яч і він його зачепив. Загалом, я не бачив у жодному топчемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме у матчах Динамо.

Чи була гра рукою при другому голі Інгульця? Тут я не бачив, бо був далеко”, - сказав Ванат.

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