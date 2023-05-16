Капітан Манчестер Сіті вирішив перейти у Барселону

Ілкай Гюндоган може продовжити кар'єру в іспанській Ла-Лізі

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган готується до переходу у Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

Хавбек вже дав усну згоду на перехід на правах вільного агента. Про трансфер оголосять лише після 30 червня, коли завершиться контракт Гюндогана з Манчестер Сіті. "Містяни" теж намагались продовжити співпрацю з хавбеком, але сторони не домовились щодо терміну угоди.

47 матчів за Манчестер Сіті у поточному сезоні в усіх змаганнях, в яких відзначився 9 голами та 7 асистами.

Нагадаємо, Гвардіола знайшов заміну Гюндогану.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!