Капітан Манчестер Сіті вирішив перейти у Барселону

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган готується до переходу у Барселону.
Про це повідомляє Sport.es.
Хавбек вже дав усну згоду на перехід на правах вільного агента. Про трансфер оголосять лише після 30 червня, коли завершиться контракт Гюндогана з Манчестер Сіті. "Містяни" теж намагались продовжити співпрацю з хавбеком, але сторони не домовились щодо терміну угоди.
47 матчів за Манчестер Сіті у поточному сезоні в усіх змаганнях, в яких відзначився 9 голами та 7 асистами.
Нагадаємо, Гвардіола знайшов заміну Гюндогану.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!