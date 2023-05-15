Головне
Зоря розгромила Металіст у 26 турі УПЛ
Вчора 14:51 819
Збірна Канади зіграє зі Словаччиною, Швеція - з Фінляндією: розклад матчів ЧС-2023 на 15 травня
Сьогодні 07:22 382
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 06:49 20249
Барселона виграла дербі та достроково стала чемпіоном Іспанії: результати матчів 34 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 1615
Збірна США знищила Угорщину, Канада перемогла Словенію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:42 3435
Феєнорд достроково став чемпіоном Нідерландів
Вчора 21:10 500
Полісся та Оболонь достроково вийшли до УПЛ
Вчора 19:09 786
Українські шаблістки виграли Кубок світу у Батумі
Вчора 17:25 815
Кривбас вирвав перемогу у Руху в 26 турі УПЛ
Вчора 17:11 526
Верес переміг Металіст 1925 у 26 турі УПЛ
Вчора 15:54 462
Прямі трансляції

Гюндоган хоче залишитися у Манчестер Сіті

Ілкай Гюндоган може залишитися у Манчестер Сіті
Сьогодні 11:40 168 0
Гюндоган хоче залишитися у Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Барселона, #Гюндоган, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті та півзахисник Ілкай Гюндоган ведуть переговори щодо продовження контракту, який спливає влітку.

Про це повідомляє The Athletic.

Сторони не можуть домовитися щодо тривалості угоди та фінансів. Клуб пропонує 1-річний договір, а сам німець хоче отримати контракт мінімум на 2 сезони.

Такі умови йому пропонує Барселона – цей варіант подобається вагітній дружині 32-річного футболіста.

У Манчестер Сіті при цьому не мають наміру ризикувати, адже очікують ігрового спаду Гюндогана через вік. У поточному сезоні Ілкай провів 47 матчів, на його рахунку 9 голів та 7 асистів. 

Раніше Евертон програв Манчестер Сіті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 20249
Чехія - Казахстан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Чехія - Казахстан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1515
Барселона виграла дербі та достроково стала чемпіоном Іспанії: результати матчів 34 туру Ла-Ліги Барселона виграла дербі та достроково стала чемпіоном Іспанії: результати матчів 34 туру Ла-Ліги 1615
Збірна США знищила Угорщину, Канада перемогла Словенію: результати матчів ЧС-2023 Збірна США знищила Угорщину, Канада перемогла Словенію: результати матчів ЧС-2023 3435
Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1500
Батько Ф’юрі: Для Тайсона є лише один бій - проти кролика з України Батько Ф’юрі: Для Тайсона є лише один бій - проти кролика з України 4995 1
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8151
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26022 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35651 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 41708 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29778
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109934