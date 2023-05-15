Гюндоган хоче залишитися у Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Сіті та півзахисник Ілкай Гюндоган ведуть переговори щодо продовження контракту, який спливає влітку.
Про це повідомляє The Athletic.
Сторони не можуть домовитися щодо тривалості угоди та фінансів. Клуб пропонує 1-річний договір, а сам німець хоче отримати контракт мінімум на 2 сезони.
Такі умови йому пропонує Барселона – цей варіант подобається вагітній дружині 32-річного футболіста.
У Манчестер Сіті при цьому не мають наміру ризикувати, адже очікують ігрового спаду Гюндогана через вік. У поточному сезоні Ілкай провів 47 матчів, на його рахунку 9 голів та 7 асистів.
Раніше Евертон програв Манчестер Сіті.