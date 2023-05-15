Гюндоган хоче залишитися у Манчестер Сіті

Ілкай Гюндоган може залишитися у Манчестер Сіті

Манчестер Сіті та півзахисник Ілкай Гюндоган ведуть переговори щодо продовження контракту, який спливає влітку.

Про це повідомляє The Athletic.

Сторони не можуть домовитися щодо тривалості угоди та фінансів. Клуб пропонує 1-річний договір, а сам німець хоче отримати контракт мінімум на 2 сезони.

Такі умови йому пропонує Барселона – цей варіант подобається вагітній дружині 32-річного футболіста.

У Манчестер Сіті при цьому не мають наміру ризикувати, адже очікують ігрового спаду Гюндогана через вік. У поточному сезоні Ілкай провів 47 матчів, на його рахунку 9 голів та 7 асистів.

Раніше Евертон програв Манчестер Сіті.