Гвардіола знайшов заміну Гюндогану

Деклан Райс влітку може змінити клуб

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс є головною ціллю Манчестер Сіті на випадок відходу Ілкая Гюндогана.

Про це повідомляє Піт О'Рурк.

Головний тренере Сіті Жузеп Гвардіола цінує лідерські якості футболіста і вважає, що він може стати хорошою заміною німцю, якщо той вирішить покинути клуб.

Конкуренцію "містянам" може скласти Арсенал, який також зацікавлений у трансфері у 24-річного англійця.

Цього тижня головний тренер "молотобойців" Девід Моєс визнав, що клуб може залишитися без Райса після літнього трансферного вікна.

Цього сезону Райс має в активі 4 голи та 4 асисти у 46 матчах.

Нагадаємо, Вест Гем готовий продати Райса за 120 млн фунтів.

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