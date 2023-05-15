Гвардіола знайшов заміну Гюндогану

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Вест Гема Деклан Райс є головною ціллю Манчестер Сіті на випадок відходу Ілкая Гюндогана.
Про це повідомляє Піт О'Рурк.
Головний тренере Сіті Жузеп Гвардіола цінує лідерські якості футболіста і вважає, що він може стати хорошою заміною німцю, якщо той вирішить покинути клуб.
Конкуренцію "містянам" може скласти Арсенал, який також зацікавлений у трансфері у 24-річного англійця.
Цього тижня головний тренер "молотобойців" Девід Моєс визнав, що клуб може залишитися без Райса після літнього трансферного вікна.
Цього сезону Райс має в активі 4 голи та 4 асисти у 46 матчах.
Нагадаємо, Вест Гем готовий продати Райса за 120 млн фунтів.
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