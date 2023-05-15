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Вацко: Ярмоленко нічого не може планувати стосовно свого майбутнього

Коментатор розповів про деталі контракту Ярмоленка з Аль-Айном
Сьогодні 18:01 234 0
Вацко: Ярмоленко нічого не може планувати стосовно свого майбутнього
#Аль-Айн, #Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко повернеться в УПЛ лише в Динамо.

Про це заявив коментатор Віктор Вацко.

"Я розмовляв з Ярмоленком на цю тему. У нього наступна проста ситуація: минулого року він підписав з Аль-Айном контракт за схемою 1+1. Чи вступить у дію цей плюс один рік? Це вже залежить від рішення клубу.

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Ярмоленко чекає червня, коли клуб повинен йому повідомити про своє рішення. На цю мить він нічого не може планувати стосовно свого майбутнього, зараз все виключно в руках Аль-Айна.

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Повернення в Україну Ярмоленко у майбутньому не виключає, я питав у нього про це. Він знову підтвердив те, що говорив вже не раз - якщо він повернеться в УПЛ, то це буде тільки один клуб, Динамо. Знову ж таки, якщо повернеться", - сказав Вацко.

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