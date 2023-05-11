15 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо

Джерело - Чемпiон.

11 травня 2008 року Динамо грало останній домашній матч сезону - проти полтавської Ворскли. Наприкінці матчу, за рахунку 1:1, наставник команди Юрій Сьомін випускає на поле 18-річного Андрія Ярмоленка. Для того - це перший вихід на поле за основу Динамо. І за кілька хвилин саме Ярмоленко приносить Динамо надзвичайно важливу перемогу!

Другий після Шеви: Монолог до Андрія Ярмоленка

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