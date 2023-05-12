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Збірна росії може провести товариський матч з Індонезією

Сьогодні 17:24 131 0
Збірна росії може провести товариський матч з Індонезією

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту Індонезії Діто Аріотеджо на зустрічі з послом росії Людмилою Воробйовою у Джакарті повідомив про можливе проведення товариського матчу між футбольними збірними.

"Є два заходи, на які росія хоче офіційно запросити Індонезію в рамках святкування національного дня спорту. Ми співпрацюватимемо у спорті та кіберспорті.

росія хоче, щоб відбувся товариський матч між збірними Росії та Індонезії. Спочатку ми обговоримо це з Федерацією футболу Індонезії, але сподіваюся, що це станеться", - заявив Аріотеджо.

Індонезія йде на 151-й сходинці рейтингу ФІФА.

Нагадаємо Аргентина прийматиме ЧС-2023 U-20 замість Індонезії. ФІФА відкликала право на проведення чемпіонату через скандал з ізраїльською делегацією, яка мала відвідати церемонію жеребкування групового етапу на острові Балі.

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