Збірна росії може провести товариський матч з Індонезією

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту Індонезії Діто Аріотеджо на зустрічі з послом росії Людмилою Воробйовою у Джакарті повідомив про можливе проведення товариського матчу між футбольними збірними.

"Є два заходи, на які росія хоче офіційно запросити Індонезію в рамках святкування національного дня спорту. Ми співпрацюватимемо у спорті та кіберспорті. росія хоче, щоб відбувся товариський матч між збірними Росії та Індонезії. Спочатку ми обговоримо це з Федерацією футболу Індонезії, але сподіваюся, що це станеться", - заявив Аріотеджо.

Індонезія йде на 151-й сходинці рейтингу ФІФА.

Нагадаємо Аргентина прийматиме ЧС-2023 U-20 замість Індонезії. ФІФА відкликала право на проведення чемпіонату через скандал з ізраїльською делегацією, яка мала відвідати церемонію жеребкування групового етапу на острові Балі.