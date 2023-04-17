Аргентина прийматиме ЧС-2023 U-20 замість Індонезії

Цьогорічний чемпіонат світу відбудеться з 20 травня до 11 червня

Новою країною-господаркою чемпіонату світу-2023 U-20 стала Аргентина.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Спочатку турнір мав відбутися в Індонезії, але ФІФА відкликала право на проведення чемпіонату через скандал з ізраїльською делегацією, яка мала відвідати церемонію жеребкування групового етапу на острові Балі.

Місцевий мер відмовився її приймати та виступив за те, щоб збірній Ізраїлі взагалі заборонили грати на острові під час турніру. Все через те, що в Індонезії та Ізраїля немає офіційних дипломатичних відносин через Палестину.

Індонезія позбавлена слота учасника, його буде віддано Аргентині, яка є 6-разовим переможцем турніру (востаннє у 2007 - прим.) та вже приймало його у 2001 році.

Цьогорічний чемпіонат світу відбудеться з 20 травня до 11 червня.