ФІФА відібрала в Індонезії право провести чемпіонат світу U-20

Джерело - fifa.com.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення про позбавлення Індонезії права на проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років.
Про це повідомляє пресслужба організації
Причиною стали політичні причини: губернатор Балі Вайан Костер звернувся до керівництва країни із закликом не допустити команду Ізраїлю брати участь у світовій першості. Натомість протести зі схожими вимогами відбулися у Джакарті.
Нову країну-господарку чемпіонату світу U-20, який має відбутися цього року, буде названо найближчим часом. Дати проведення турніру залишаться незмінними – з 20 травня до 11 червня.
Раніше повідомлялося, що ФІФА заплатить клубам 300 млн фунтів за виступи гравців на ЧС-2026.