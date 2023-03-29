ФІФА відібрала в Індонезії право провести чемпіонат світу U-20

Індонезія не хотіла допускати до змагання юнацьку збірну Ізраїлю

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення про позбавлення Індонезії права на проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років.

Про це повідомляє пресслужба організації

Причиною стали політичні причини: губернатор Балі Вайан Костер звернувся до керівництва країни із закликом не допустити команду Ізраїлю брати участь у світовій першості. Натомість протести зі схожими вимогами відбулися у Джакарті.

Нову країну-господарку чемпіонату світу U-20, який має відбутися цього року, буде названо найближчим часом. Дати проведення турніру залишаться незмінними – з 20 травня до 11 червня.

Раніше повідомлялося, що ФІФА заплатить клубам 300 млн фунтів за виступи гравців на ЧС-2026.