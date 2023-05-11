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Динамо цікавить тренером польського Ракува

Динамо шукає заміну Мірчі Луческу
Сьогодні 11:29 234 0
Динамо цікавить тренером польського Ракува
#Динамо Київ, #Ракув, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ракува потрапив у сферу інтересів київського Динамо.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Марек Папшун привів свою команду до чемпіонства, однак продовжувати контракт з польським клубом не збирається.

Як зазначає джерело, мова поки не йде про переговори, адже рішення щодо тренерських перестановок будуть прийматися по завершенню сезону.

Наразі головним тренером Динамо залишається Мірча Луческу, але нещодавно він переніс операцію і поки що безпосередньо з командою не працює. За відсутності румунського фахівця тренувальним процесом "біло-синіх" керує виконувач обов’язків головного тренера Динамо Олександр Шовковський. При ньому кияни провели вже три матчі, здобувши в них три перемоги.

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