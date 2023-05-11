Назаренко - про пенальті у ворота Олександрії: Він був стовідсотковим

За порушення правил проти півзахисника СК Дніпро-1 Олександра Назаренка справедливо призначили пенальті у матчі з Олександрією (1:1).

Про це сказав сам Назаренко.

"У нас були інші важливі матчі. Почали про неї думати вже безпосередньо перед цією грою.

Що було в моменті з призначенням пенальті? На мою думку, там був стовідсотковий пенальті, бо суперник мене схопив за плече, так що там точно було порушення правил. І арбітр після перерви мені теж це сказав, що там було порушення правил.

Міг встояти, але я спробував вистрибнути, щоб дотягнутися до м’яча, а суперник мене завалив. Я відчув, як на мене поклали руку і намагаються завалити, а рефері був позаду і він усе це бачив і призначив пенальті.

Олександрія добра команда, дуже хороша. Ми її розбирали, і те, що вони не програли Шахтарю теж показник. Було дуже важко проти них грати, хоча в кінці у нас були моменти, коли Шевченко врятував Олександрію. Команда дійсно засмучена, ми втратили два очки, але у нас попереду ще ігри, в яких ми будемо повністю віддаватися", - сказав Назаренко.