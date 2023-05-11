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Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом

Сьогодні 16:34 Андрій Твердохліб 411 0
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом
#Олександрія, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 1 туру чемпіонату УПЛ Дніпро-1 - Олександрія команди переможця не виявили - 1:1.

Окрім втрати очок дніпрянами, які продовжують боротьбу за чемпіонство з Шахтарем, гра запам'ятається гучним скандалом.

На 22-й хвилині головний арбітр Ярослав Козик призначив у ворота Олександрії досить дивний пенальті, після чого не витримали нерви в керманича представника кіровоградщини Руслана Ротаня, який агресивно почав з'ясовувати стосунки з суддями, за що отримав червону картку.

Відео порушення

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Відео порушення + вилучення Ротаня

Дніпро-1 набрав 58 очок і на 2 відстає від Шахтаря. Обидві команди зіграли по 25 матчів.

Нагадаємо, нападник дніпрян Артем Довбик забив 22-й гол у чинному розіграші першості УПЛ, реалізувавши той самий скандальний пенальті.

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