Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 1 туру чемпіонату УПЛ Дніпро-1 - Олександрія команди переможця не виявили - 1:1.
Окрім втрати очок дніпрянами, які продовжують боротьбу за чемпіонство з Шахтарем, гра запам'ятається гучним скандалом.
На 22-й хвилині головний арбітр Ярослав Козик призначив у ворота Олександрії досить дивний пенальті, після чого не витримали нерви в керманича представника кіровоградщини Руслана Ротаня, який агресивно почав з'ясовувати стосунки з суддями, за що отримав червону картку.
Відео порушення
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Відео порушення + вилучення Ротаня
Дніпро-1 набрав 58 очок і на 2 відстає від Шахтаря. Обидві команди зіграли по 25 матчів.
Нагадаємо, нападник дніпрян Артем Довбик забив 22-й гол у чинному розіграші першості УПЛ, реалізувавши той самий скандальний пенальті.
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