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Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ

Дніпро-1 втратив важливі очки у боротьбі за чемпіонство в УПЛ
Сьогодні 14:50 561 0
Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ
#Олександрія, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 1 туру української Прем’єр-Ліги Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у грі був відкритий після сумнівного пенальті у ворота Олександрії, яке реалізував Артем Довбик. Проте вже через чотири хвилини Олександрія зрівняла рахунок у матчі -  Ковалець влучно пробив головою у нижній кут після подачі зі штрафного.

Відзначимо, що арбітр вилучив головного тренера Олександрії Руслана Ротаня та представника тренерського штабу Дніпра-1 Вадима Комардіна через суперечку після призначеного одинадцятиметрового у ворота Олександрії.

Чемпіонат України - УПЛ

1 тур, 11 травня 

СК Дніпро-1 - Олександрія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Довбик (пен), 1:1 - 26 Ковалець

Дніпро-1: 1.Рибак, 29.Назаренко (42.Пасіч, 61), 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк (27.Хайнер, 84), 23.Бланко (10.Пеглоу, 72(, 18.Бабенко (25.Когут,84), 22.Рубчинський (31.Танковський, 61), 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 7.Довбик.

Запасні: 12.Кінарейкін, 26.Каплієнко, 44.Матарріта, 99.Гомес, 14.Федорів, 24.Лучкевич, 11.Підлепенець.

Олександрія: 77.Шевченко,, 4.Бабогло, 6.Ковалець (кап) (8.Кулаков, 71), 11.Мірошніченко, 14.Сігеєв (66.Бондаренко, 90+2), 17.Кожушко (95.Мустафаєв.46), 18.Логінов, 22.Скорко, 30.Копина (27.Матюшенко, 90+2), 37.Рибалка, 91.Михайленко.

Запасні: 79.Єрмаков. 3.Чубатий, 5.Ващенко, 19.Гунічев, 73.Кобзар,

Попередження: Назаренко (39), Кожушко (42), Рибалка (85).

Вилучення: Ротань (21, пряма червона картка), Комардін (21, пряма червона картка)

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