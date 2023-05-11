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Кучер - про Ротаня: Тренер суперників почав щось кричати, до чого тут наша тренерська лава?

Сьогодні 18:40 256 0
Кучер - про Ротаня: Тренер суперників почав щось кричати, до чого тут наша тренерська лава?
#Руслан Ротань, #Олександр Кучер

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер не бажає коментувати конфлікт між своїм штабом та тренером Олександрії Русланом Ротанем під час догравання матчу 1-го туру УПЛ (1:1).

Про це заявив сам фахівець.

"Коли призначили пенальті тренер суперників почав щось викрикувати, кричати… Загалом я не буду це особливо коментувати, адже так не повинно бути.

Це арбітр вирішує, що там відбувається на полі, а при чому тут наша тренерська лава? Я не розумію цього", - сказав Кучер.

Конфлікт відбувся після призначення пенальті, який реалізував Артем Довбик. Ротань та представник тренерського штабу Дніпра-1 Вадим Комардін були вилучені.

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