Менеджер Довбика: Чергова чутка, турецькі клуби нас не цікавлять

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не готовий розмовляти з Трабзонспором про можливий трансфер.

Про це повідомляє менеджер українського нападника Олексій Лондонський.

"Чергова чутка, я би сказав точніше - нісенітниця. Я давно вже говорив, що час покінчити із цими спекуляціями щодо турецьких клубів, цей ринок нас не цікавить. Довіряйте тільки офіційним джерелам", - сказав Лондонський.

Цього сезону Довбик провів за дніпровський клуб 34 матчі, в яких забив 27 голів і зробив вісім результативних передач.

Нагадаємо Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ.