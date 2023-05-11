Турецький клуб готує трансфер Довбика

Артем Довбик влітку може змінити клуб

Трабзонспор розпочав переговори щодо трансферу форварда Дніпра-1 та збірної України Артема Довбика.

Про це повідомляє Sabah.

Нещодавно Довбик, який так і не отримав пропозицій з-за кордону, через свого агента вийшов на Трабзонспор та заявив наступне: "Якщо ви все ще зацікавлені у мені, давайте поговоримо".

У Трабзонспорі розраховують, що контракт Довбика з Дніпром-1, який закінчується в грудні цього року, сприятиме тому, що переговори з українським клубом щодо повноцінного трансферу форварда складуться успішно.

Раніше Довбик забив 50-й гол за Дніпро-1.

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