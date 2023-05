Нападник Інтера Едін Джеко став другим найстаршим автором голу у півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Боснієць забив у віці 37 років та 54 дні в матчі проти Мілана.

Рекорд належить ексгравцю Манчестер Юнайтед Раяну Гіггзу, який у 2011 році відзначився у воротах Шальке у віці 37 років та 148 днів.

The oldest #UCL semi-final goalscorers:



Ryan Giggs (37y 148d) - 26 April 2011

Edin Dzeko (37y 54d) - Tonight ⬅️

Phillip Cocu (34y 187d) - 4 May 2005

Xabi Alonso (34y 160d) - 3 May 2016

Karim Benzema (34y 136d) - 4 May 2022

Karim Benzema (34y 128d) - 26 April 2022… pic.twitter.com/35Wd3riKfb