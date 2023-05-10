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Джеко став другим найстаршим автором голу у півфіналі Ліги чемпіонів

Боснієць забив у віці 37 років та 54 дні
Вчора 23:54 317 0
Джеко став другим найстаршим автором голу у півфіналі Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Інтер, #Мілан, #Едін Джеко

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтера Едін Джеко став другим найстаршим автором голу у півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Боснієць забив у віці 37 років та 54 дні в матчі проти Мілана.

Рекорд належить ексгравцю Манчестер Юнайтед Раяну Гіггзу, який у 2011 році відзначився у воротах Шальке у віці 37 років та 148 днів.

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