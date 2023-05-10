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Динамо відправило чергову допомогу українським військовим

Динамо відзвітувало у допомозі військовим
Сьогодні 16:38 242 0
Динамо відправило чергову допомогу українським військовим
#Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо та фонд братів Суркісів відправили гуманітарну допомогу для воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Робота йшла, іде і буде продовжуватись. Сподіваюсь, що ми досягнемо своїх цілей. Ми допомагаємо нашим Збройним Силам для того щоб, перш за все, вони впорались із дуже складним завданням. У сьогоднішніх вантажах є певна особливість.

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Ми вже відправляли різноманітну допомогу - миючі засоби, гігієнічні засоби, соки, сухі супи, крупи - гречку, рис, та багато іншого. Сьогодні ж у цих фурах є один вантаж, який мене за душу бере - це дитяче харчування для найменших дітей, до одного року.

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Кожен день надходять нові вантажі. Вони проходять довгу дорогу - від наших партнерів у США, через партнерів у Європі. Ці вантажі приходять до портів, де ми їх зустрічаємо та доставляємо за місцем призначення.

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Наш Фонд також самостійно здійснює закупівлі і допомагає партнерам доставляти вантажі в Україну. Ця робота буде продовжуватися кожен день до тих пір, поки в Києві пройде парад нашої перемоги", - сказав перший віцепрезидент Динамо Віталій Сівков.

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