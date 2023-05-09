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19-річний новачок Динамо міг опинитися у Кривбасі

Гравцем цікавився Кривбас
Сьогодні 10:37 332 0
19-річний новачок Динамо міг опинитися у Кривбасі
#Динамо Київ, #Кривбас, #Футбольні трансфери, #Решат Рамадані

Джерело - Чемпіон.

Македонський хавбек Решат Рамадані, який підписав контракт із київським Динамо у зимове трансферне вікно, міг опинитись у Кривбасі.

Про це розповів журналіст Володимир Зверов.

"Я маю інформацію, що його переглядав Кривбас. Цікавилися, чи справа не йшла до підписання. Вирішили, що він їм не цікавий. Потім Динамо підписує цього футболіста. Він підійшов Луческу, сказав "підписуємо", - розповів Зверов.

Поки що Рамадані жодного разу не з'явився у футболці "біло-синіх" після переходу.

Гравець виступає на позиції опорного півзахисника. У сезоні 2022/23 він провів 15 матчів за Шкендію, звідки й перейшов у Динамо.

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