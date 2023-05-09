Динамо вирішить долю Бойка, Караваєва і Беніто після сезону

Джерело - Чемпіон.

Долю воротаря Дениса Бойка, хавбека Олександра Караваєва та вінгера Беніто Динамо вирішить після завершення сезону.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Повідомляється, що президент клубу Ігор Суркіс після недавнього матчу з Шахтарем заявив, що питання з тими, у кого завершуються контракти, будуть вирішуватись пізніше.

Раніше була інформація про те, що Бойко та Караваєв точно покинуть киян вільними агентами, а Беніто поки що під питанням.

У нинішньому сезоні Бойко провів 5 матчів, у Караваєва 26 ігор (2 голи та 1 асист), а у Беніто гол та результативна передача у дев'яти зустрічах.