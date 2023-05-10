Шахтар придбає дві машини VAR

Шахтар придибає дві машини VAR, які передасть для УАФ.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Останнім часом багато було сказано про суддівство в УПЛ. Потужний потік негативу, кожного туру незрозумілі суддівські рішення, які не те що знижують і без того невисокий інтерес до нашого футболу, – вони цей інтерес остаточно вбивають. Судді та їхні скандальні картки, пенальті, скасування голів упевнено вийшли на перший план коментарів експертів. Прізвища арбітрів ми знаємо вже краще, ніж прізвища гравців команд суперників. І якщо ми так багато говоримо про арбітраж, слід визнати: тут є явна проблема.

Що робити? Одним із рішень ми бачимо системне використання сучасних технологій ВАР на всіх матчах УПЛ. Безумовно, ВАР – не панацея, але сьогодні це вже обов’язкова необхідність, яку визнали й використовують у більшості футбольних чемпіонатів у всьому світі. Усі клуби мають бути в рівних умовах, і необхідно, щоб ВАР працював на кожному матчі.

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Тому ФК Шахтар ухвалив рішення щодо придбання двох машин ВАР, які клуб передає УАФ для обслуговування матчів УПЛ наступного сезону. Обидві машини буде придбано із тих 60 мільйонів гривень, які ми обіцяли раніше спрямувати на підтримку українського футболу.

Сподіваюся, поява достатньої кількості машин ВАР суттєво знизить кількість суддівських скандалів і дозволить забезпечити використання відеотехнологій на кожному матчі. Давайте знову говорити про футбол, а не про футбольних арбітрів та їхні помилки", – сказав Палкін.