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У Шахтарі розповіли про можливий телевізійний пул

Сьогодні 18:11 194 0
У Шахтарі розповіли про можливий телевізійний пул
#Шахтар

Джерело - fanday.net.

Телеканали Setanta Sports, найімовірніше, з нового сезону не показуватимуть чемпіонат України, а транслятором може стати УПЛ-ТБ.

Про це повідомляє комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко.

"Деякі журналісти розповсюджують інформацію про те, що Setanta покинула УПЛ. Це не так. Вони скасували свою попередню пропозицію, але виявляють бажання та готові співпрацювати з наступного сезону. Проте фінальне рішення всіма клубами не прийнято і клуби обговорюватимуть найбільш вигідний для себе варіант розвитку подій - це буде Setanta або УПЛ-ТБ.

Ідея створення УПЛ-ТБ давно обговорюється, і вона є досить живою. Наразі є розробка ідей, як це зробити, і ми сподіваємося, що найближчим часом вони будуть конструктивно обговорені разом з нашими колегами з Прем'єр-ліги та УАФ", - сказав Кириленко.

Раніше Дарійо Срна прокоментував помилки арбітрів на користь суперників Шахтаря.

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