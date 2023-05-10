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Мюллер влітку може покинути Баварію

Томас Мюллер влітку може змінити клуб
Сьогодні 12:55 364 0
Мюллер влітку може покинути Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Томас Мюллер, #Футбольні трансфери

Джерело - bild.dе.

Нападник Томас Мюллер може залишити Баварію після завершення сезону.

Про це повідомляє Bild.

33-річний німець втратив місце в основному складі при головному тренері Томасу Тухелю. Він готовий просити керівництво клубу про розірвання контракту. Мюллер має пропозиції з МЛС та Саудівської Аравії, але він хоче продовжити кар’єру в європейському топ-клубі.

Мюллер грає за Баварію із 2009 року. Він 11 разів перемагав із мюнхенцями у Бундеслізі та двічі виграв Лігу чемпіонів. Цього сезону Мюллер зіграв за Баварію в 37 матчах, забив 7 голів і зробив 11 асистів.

Чинний контракт з Баварією розрахований до червня 2024 року.

Нагадаємо, Баварія зацікавлена у підписанні Дембеле.

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