Маркевич оцінив шанси на чемпіонство Шахтаря та Дніпра-1

Мирон Маркевич поділився думкою про чемпіонську гонку в українській Прем'єр-лізі

Шахтар та Дніпро-1 мають рівні шанси на чемпіонство в українській Прем'єр-лізі.

Про це розповів екстренер збірної України Мирон Маркевич.

"У Дніпра-1 абсолютно рівні шанси із Шахтарем стати чемпіонами. Думаю, чемпіонат виграє той, хто матиме більше бажання", - відзначив Маркевич.

За п'ять турів до кінця чемпіонату Дніпро-1 відстає від Шахтаря на три очки, маючи гру в запасі.

Раніше Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією, а СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця.

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