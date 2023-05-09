Маркевич оцінив шанси на чемпіонство Шахтаря та Дніпра-1

Джерело - fanday.net.
Шахтар та Дніпро-1 мають рівні шанси на чемпіонство в українській Прем'єр-лізі.
Про це розповів екстренер збірної України Мирон Маркевич.
"У Дніпра-1 абсолютно рівні шанси із Шахтарем стати чемпіонами. Думаю, чемпіонат виграє той, хто матиме більше бажання", - відзначив Маркевич.
За п'ять турів до кінця чемпіонату Дніпро-1 відстає від Шахтаря на три очки, маючи гру в запасі.
Раніше Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією, а СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!