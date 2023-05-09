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Маркевич оцінив шанси на чемпіонство Шахтаря та Дніпра-1

Мирон Маркевич поділився думкою про чемпіонську гонку в українській Прем'єр-лізі
Сьогодні 15:28 334 0
Маркевич оцінив шанси на чемпіонство Шахтаря та Дніпра-1
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Мирон Маркевич

Джерело - fanday.net.

Шахтар та Дніпро-1 мають рівні шанси на чемпіонство в українській Прем'єр-лізі.

Про це розповів екстренер збірної України Мирон Маркевич.

"У Дніпра-1 абсолютно рівні шанси із Шахтарем стати чемпіонами. Думаю, чемпіонат виграє той, хто матиме більше бажання", - відзначив Маркевич.

За п'ять турів до кінця чемпіонату Дніпро-1 відстає від Шахтаря на три очки, маючи гру в запасі. 

Раніше Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією, а СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця.

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