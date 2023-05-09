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Кривбас - Динамо 0:1: огляд матчу

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Кривбас - Динамо 0:1: огляд матчу
#Динамо Київ, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру УПЛ Кривбас вдома поступився Динамо.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 08 травня

Кривбас - Динамо Київ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 48 Попов

Кривбас: 33. Андрій Кліщук – 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго – 11. Микита Татарков (6. Клім Приходько, 78), 8. Ріфет Капіч, 10. Дмитро Хомченовський (к), 14. Максим Луньов, 94. Максим Задерака (27. Роман Дебелко, 54) – 20. Артур Микитишин (9. Даніель Соса, 72).

Динамо: 35. Руслан Нещерет, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук (к), 7. Владислав Кабаєв (91. Назар Волошин, 46), 11. Владислав Ванат (15. Ерік Рамірес, 72), 18. Олександр Андрієвський (22. Джастін Лонвейк, 90), 24. Олександр Тимчик, 29. Віталій Буяльський (37. Антон Царенко, 82), 34. Олександр Сирота, 44. Владислав Дубінчак, 77. Беніто (9. Кахім Парріс, 72).

Попередження: Дмитро Хомченовський, 28. Роман Дебелко, 80 – Олександр Андрієвський, 45+2. Олександр Тимчик, 64. Кахім Парріс, 74. Денис Попов, 90+1. Сергій Сидорчук, 90+3.

Раніше Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією, а СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця.

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