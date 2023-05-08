Динамо здолало Кривбас у 25 турі УПЛ

Мінімальна перемога Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру УПЛ Кривбас вдома поступився Динамо.

Матч завершився з рахунком 1:0 на корсить киян.

Відкрив рахунок у матчі Денис Попов, який після навісу Андрієвського головою переправив м'яч у кут воріт Кліщука.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 08 травня

Кривбас - Динамо Київ 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Попов

Кривбас: 33. Андрій Кліщук – 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго – 11. Микита Татарков (6. Клім Приходько, 78), 8. Ріфет Капіч, 10. Дмитро Хомченовський (к), 14. Максим Луньов, 94. Максим Задерака (27. Роман Дебелко, 54) – 20. Артур Микитишин (9. Даніель Соса, 72).

Запасні: 23. Богдан Сарнавський, 1. Богдан Хома, 39. Євген Опанасенко, 2. Вʼячеслав Рябов, 17. Владислав Семотюк, 22. Денис Шевченко, 97. Тимур Кораблін, 77. Захар Карпусь.

Динамо: 35. Руслан Нещерет, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук (к), 7. Владислав Кабаєв (91. Назар Волошин, 46), 11. Владислав Ванат (15. Ерік Рамірес, 72), 18. Олександр Андрієвський (22. Джастін Лонвейк, 90), 24. Олександр Тимчик, 29. Віталій Буяльський (37. Антон Царенко, 82), 34. Олександр Сирота, 44. Владислав Дубінчак, 77. Беніто (9. Кахім Парріс, 72).

Запасні: 1. Георгій Бущан, 2. Костянтин Вівчаренко, 3. Антон Боль, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Караваєв, 23. Навін Малиш, 92. Решат Рамадані.

Попередження: Дмитро Хомченовський, 28. Роман Дебелко, 80 – Олександр Андрієвський, 45+2. Олександр Тимчик, 64. Кахім Парріс, 74. Денис Попов, 90+1. Сергій Сидорчук, 90+3.

Раніше Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією, а СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця.

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