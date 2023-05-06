Реал та Модрич досягли згоди щодо продовження контракту

Залишилося лише підписати усі документи

Джерело - Relevo.

37-річний півзахисник Реала Лука Модрич продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє Relevo

Сторони досягли повної згоди щодо пролонгації. Залишилося лише підписати усі документи та повідомити про рішення офіційно.

Чинна угода хорвата спливала влітку. Новий договір буде розраховано до кінця наступного сезону.

Відзначається, що перемовини пройшли дуже швидко, у них брав участь президент Реала Флорентіно Перес.

Раніше півзахисник Реал Лука Модрич відмовився від ще одної пропозиції Аль-Насра.

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