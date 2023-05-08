Олександрія - Шахтар 1:1: огляд матчу

Огляд матчу Олександрія - Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар та Олександрія не визначили сильнішого у 25 турі УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 7 травня

Олександрія - Шахтар Донецьк 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Михайленко, 1:1 - 75 Келсі

Олександрія: М. Шевченко, Скорко, Бабогло, Логінов, Копина (Чубатий 82), Михайленко (Ващенко 89), Рибалка, Мірошниченко, Ковалець (Волошин 58), Третьяков, Мустафаєв (Матюшенко 89)

Запас: Горох, Шостак, Кулаков, Гарькавенко, Радченко, Гунічев, Єрмаков

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракіцький (Михайліченко 70), Матвієнко, Степаненко, Швед (Зубков 70), Бондаренко (Сікан 86), Джурасек (Криськів 46), Судаков, Траоре (Келсі 24)

Запас: О. Шевченко, Пятов, Тотовицький, Гочолеішвілі, Топалов, Очеретько, Назарина

Попередження: Келсі 38, Ракицький 68, Шевченко 90+1

Напередодні СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця.

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