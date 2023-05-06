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Мессі викинули зі складу на матч Ліги 1

Ліонель Мессі опинився поза заявкою на матч чемпіонату Франції
Сьогодні 20:15 230 0
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Керівництво ПСЖ все ж вирішило покарати свого зіркового нападника Ліонеля Мессі.

Мессі не потрапив до заявки на гру проти Труа у рамках 34-го туру чемпіонату Франції, який відбудеться у неділю, 7 травня.

Ліонель Мессі після несанкціонованого польоту у Саудівську Аравію отримав покарання у вигляді відсторонення на два тижні.

Після цього аргентинець прийняв рішення публічно попросити вибачення, проте це не змінило покарання французького клуба.

Раніше Аль-Хілаль запропонував Мессі понад 400 млн фунтів.

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