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Публічне вибачення Мессі не змінило рішення ПСЖ

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Публічне вибачення Мессі не змінило рішення ПСЖ
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - football.uа.

Керівництво ПСЖ не змінило своє ставлення до форварда Ліонеля Мессі після його публічного вибачення.

Про це розповів журналіст Mundo Deportivo Дані Хіль.

Ліонель Мессі після несанкціонованого польоту в Саудівську Аравію після поразку Лор'яну в чемпіонаті Франції отримав покарання у вигляді відсторонення на два тижні.

Після цього аргентинець прийняв рішення публічно попросити вибачення, проте це не змінило покарання французького клуба.

Проте, стверджується, що керівництво Парі Сен-Жермен було задоволено діями лідера команди.

35-річний нападник у поточному сезоні провів 37 матчів за парижан. В його активі 20 голів та 19 асистів.

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