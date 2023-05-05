Публічне вибачення Мессі не змінило рішення ПСЖ

Керівництво ПСЖ не змінило своє ставлення до форварда Ліонеля Мессі після його публічного вибачення.

Про це розповів журналіст Mundo Deportivo Дані Хіль.

Ліонель Мессі після несанкціонованого польоту в Саудівську Аравію після поразку Лор'яну в чемпіонаті Франції отримав покарання у вигляді відсторонення на два тижні.

Після цього аргентинець прийняв рішення публічно попросити вибачення, проте це не змінило покарання французького клуба.

Проте, стверджується, що керівництво Парі Сен-Жермен було задоволено діями лідера команди.

35-річний нападник у поточному сезоні провів 37 матчів за парижан. В його активі 20 голів та 19 асистів.

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