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Аль-Хілаль запропонував Мессі понад 400 млн фунтів

Нападник влітку може змінити клуб
Сьогодні 17:25 178 0
Аль-Хілаль запропонував Мессі понад 400 млн фунтів
#Аль-Хілаль, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Sky Sports.

Аль-Хілаль продовжує працювати над трансфером форварда ПСЖ Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Саудівський клуб може запропонувати аргентинцю зарплату в розмірі більш ніж 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Окрім того, потенційний перехід Мессі може призвести до того, що влітку команду залишить найкращий бомбардир Одіон Ігало (20 голів та 2 асисти). Його контракт з Аль-Хілалем завершується в кінці сезону.

35-річний нападник у поточному сезоні провів 37 матчів за парижан. В його активі 20 голів та 19 асистів.

Нагадаємо, публічне вибачення Мессі не змінило рішення ПСЖ.

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