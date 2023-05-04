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Інгулець в меншості втримав нічию з Кривбасом у 24 турі УПЛ

Команди розписали нульову нічию
Сьогодні 14:55 179 0
Інгулець в меншості втримав нічию з Кривбасом у 24 турі УПЛ
#Інгулець, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець та Кривбас не визнали сильнішого в межах 24-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:0. Іунгулець грав у меншості з 76-ї хвилини гри.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 4 травня

Інгулець - Кривбас 0:0

Склади команд:

Інгулець: Білик, Смоляков, Ковальов, Поспєлов, Нагієв (Кухарук 46), Коробенко (Головкін 58), Кучеренко (Сидоренко 46), Клименко, Козиренко, Резепов (Марусич 59), Одарюк (Кравчук 88)

Запасні: Паламарчук, Павлов, Мельничук, Осипенко, Сітало

Кривбас: Кліщук, Дібанго, Стецьков, Бескоровайний, Понєдєльнік, Капіч, Луньов, Татарков (Приходько,72) Задерака, Микитишин (Дебелко 80), Хомченовський

Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Шевченко, Кораблін, Карпусь

Попередження: Поспелов 45+1, Смоляков 55, Головкін 60, Татарков 67, Головкін 76

Вилучення: Головкін 76 (друга жовта)

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